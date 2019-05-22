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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Эксперт: скупка золота Россией - это плохо для Запада

Экономика » Сырье » Металлы print

То, что Россия скупает золото, "плохо" для Запада, но не для России, сказал "Правде.Ру" эксперт Валерий Масленников. Через несколько лет его валюты могут "посыпаться вниз", а российский рубль будет обеспечен золотом, пояснил для "Правды.Ру" экономист.


Роль золота в экономике России

Как сообщила газета Daily Express, в первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира. "Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества", — сказал изданию глава исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш.

Газета заявляет, что Россия за первый квартал 2019 года увеличила золотые резервы на 145,5 тонны, что на 68 процентов больше, чем за тот же период 2018 года. Daily Express пишет, что Москва накапливает золотовалютные резервы одновременно с уменьшением вложений в американские ценные бумаги, а также стремится снизить зависимость от американского доллара. Драгоценный металл, по ее данным, составляет сегодня около 20 процентов от совокупных валютных резервов России.

Таким образом, Россия пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики, пишет Daily Express. Заметим, что Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 14,9 процента, или почти на 275 тонн, — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн).

Как сказал "Правде.Ру" заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников, "закупка золота — это единственное правильное решение за последние годы в валютно-финансовой сфере, так как Россия сокращает объем расчетов в долларах, а увеличивает в евро и в рублях".

"Сегодня для нашей страны сложилась удачная ситуация с золотом. Дело в том, что, чтобы держать доллар, западные центральные банки вынуждены сохранять низкие цены на золото в мире. И, направляя доллары на покупку золота, мы его покупаем относительно дешево. На это западные страны, наши противники, повлиять не могут. Тогда они должны отказаться от своих курсов валют", — пояснил для "Правды.Ру" эксперт.

Скупает золото, по его словам, не только Россия, а также Китай, Индия и другие ведущие развивающиеся страны, "которые хотят освободиться от долларовой зависимости". "Это плохо для Запада, потому что обеспечение ценных бумаг там отсутствует. Там есть трежерис (американские долговые облигации) — это вторичные, третичные, четвертичные долговые обязательства друг на друга, бумага на бумагу, а реальные обороты долларов на рынке — это примерно 12 процентов от всей их денежной массы", — продолжил в интервью "Правде.Ру" Валерий Масленников.

Эксперт прогнозирует, что как только Россия (и не только) перейдет к золотому обеспечению рубля, "то сразу эти бумажки (доллары) становятся пустыми, необеспеченными ничем". "И в этом трагедия западного мира, что он не имеет таких ресурсов, как мы, для того чтобы защитить свою валюту", — отметил для "Правды.Ру" Валерий Масленников.

"Мы вместе с Индией и Китаем уже скупили практически все золото, что можно, и свое больше не продаем. Они (западники) не могут остановить наши покупки золота, потому что они вынуждены держать на него низкую цену. Через год-два, через короткое время, ситуация капитально изменится и золото получит свою настоящую стоимость. И тогда западные валюты сразу посыпятся вниз. Вот чего они боятся. Это реальная угроза. Это не сказки", — резюмировал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" эксперт.

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Темы ЦБ РФ золото дедолларизация экономика России экспертное мнение Валерий Масленников золото-валютные резервы
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