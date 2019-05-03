В 2019 году Россия закупила рекордное количество золота

Всемирный совет по золоту опубликовал итоги первого квартала 2019 года, в которых Россия осталась самым большим покупателем золота. Точная цифра закупок российского Центробанка не уточняется, однако было опубликовано общее количество золота купленного всеми национальными банками - 145,5 тонн. Это на 68% больше, чем купили мировые центробанки за первый квартал 2018 года.
По мнению Всемирного совета по золоту, большой спрос на драгоценный металл со стороны России обусловлен "процессом дедолларизации", который проходит в стране. Правительство хочет отказаться от американской валюты, и диверсифицировать свои активы, чтобы снизить риски.
Тем же самым занимается и китайское правительство, которое заняло второе место по объемам закупки золота. Тем не менее, в рейтинге есть и новички. Например, Эквадор, которому удалось увеличить свой золотой запас впервые за последние пять лет. Колумбия, Катар, Турция и Казахстан также продолжили скупать драгоценный металл.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с членом комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгением Федоровым, который комментировал вывоз золотовалютного запаса Турции из США, а также рассказал о хранении золотого запаса в России.
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