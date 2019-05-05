Британские СМИ: Россия и Китай готовят "золотую" ловушку для США

Китай и Россия наращивают закупки золота, чтобы изменить правила мировой экономики. Это утверждает экономический обозреватель британского издания Market Oracle Майк Глисон. Он обратил внимание на то, что последние годы Россия и Китай являются лидерами по приобретению золота.
Финансовый эксперт Билл Холтер рассказал Глисону, что Китай и Россия играют на опережение. По его мнению, когда их золотой запас достигнет максимально возможного уровня стоимость золота взлетит до небывалого уровня. Сейчас Россия и Китай увеличивая свой золотой запас хотят лишь обезопасить свою экономику.
Холтер отмечает, что скорее всего Китай и Россия заключили "золотой" план по истощению запасов золота Запада. Это приведет к тому, что госдолг США потеряет всякий смысл, ведь его невозможно будет оплатить.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что по итогам 2019 года Россия стала самым большим покупателем золота. Точная цифра закупок российского Центробанка не уточняется, однако было опубликовано общее количество золота купленного всеми национальными банками - 145,5 тонн. Это на 68% больше, чем купили мировые центробанки за первый квартал 2018 года.
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