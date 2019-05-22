Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла

Всемирный совет по золоту (World Gold Council) обвинил Россию и Китай в создании "золотой ловушки" для мировой экономики.



Путин: Золотовалютные резервы России впервые покрывают внешний долг страны / Новости от 20.02.2019 14:06

Пользуясь благоприятной обстановкой на мировом рынке, Москва и Пекин активно скупают драгоценный металл и наращивают свои запасы золота. По оценкам экспертов, запасы России и Китая составляют около 18% от общемировых запасов золота. В дальнейшем они будут только увеличиваться.

"Крупные закупки золота правительствами или центральными банками - это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества", - подчеркивают эксперты организации, сообщает издание Daily Express.

Таким способом страны пытаются защититься от возможного кризиса мировой экономики и уменьшить свою зависимость от американского доллара. В конечном счете, увеличение объемов золотых резервов приведет к тому, что золото вернет себе статус главной расчетной единицы, а цена на благородный металл резко возрастет.

Обесценивание валюты вызовет обвал долговых рынков и, как следствие, обрушение всей мировой экономики, делают неутешительный вывод специалисты Всемирного совета по золоту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за первый квартал 2019 года Россия осталась самым большим покупателем золота. Точная цифра закупок российского Центробанка не уточняется, однако было опубликовано общее количество золота купленного всеми национальными банками - 145,5 тонн. Это на 68% больше, чем купили мировые центробанки за первый квартал 2018.

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