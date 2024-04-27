Четыре одновременные вспышки произошли на Солнце: названы возможные последствия для человечества

NASA: на Солнце зафиксированы четыре одновременные вспышки

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые отмечают, что солнечный цикл, начавшийся в 2019 году, достигнет своего пика в 2024–2025 годах, что приведет к учащению вспышек на Солнце.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Это вызывает обеспокоенность из-за возможного воздействия на земные технологии, но также предоставляет астрономам возможность делать выдающиеся снимки.

Особое внимание ученых привлекло редкое явление 23 апреля, когда произошли четыре почти одновременные вспышки, затронувшие значительную часть солнечной поверхности. Эти вспышки могут спровоцировать геомагнитную бурю, оказывающую влияние на Землю, включая полярные сияния и потенциальные сбои в работе спутников и электросетей. Однако текущая оценка предполагает лишь незначительную геомагнитную бурю, сообщает NASA.

Эти события подчеркивают активизацию солнечного цикла, хотя полное подтверждение его максимума возможно лишь через несколько месяцев после его наступления.