Министр труда предлагает новшества: частичное обналичивание материнского капитала для семей

Министр труда и социальной защиты РФ, Антон Котяков, высказывает мнение о необходимости предоставления семьям возможности частичного обналичивания материнского капитала. Он предлагает передавать семьям небольшие остатки субсидии, которые остаются на лицевых счетах получателей. Эти суммы, согласно министру, меньше минимальной поддержки, предусмотренной в списке ведомства. Котяков считает, что лучше передать эти остатки семьям, чтобы не заниматься их администрированием, и призывает к обсуждению этой идеи с Минфином. На данный момент законодательство не разрешает физическое использование этих средств.
Программа материнского капитала была введена в 2007 году и с 2020 года расширилась на семьи, у которых рождается первый ребенок. С 1 февраля сумма субсидии была проиндексирована: на первого ребенка семья может получить 630,4 тыс. рублей, а на второго — 833 тыс. рублей.
Ранее в Совфеде был предложен законопроект о необходимости проверки качества жилья, приобретаемого за материнский капитал. Предполагается, что это будет обязательной процедурой, для чего в регионах создадут специальные комиссии.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.