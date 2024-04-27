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Министр труда предлагает новшества: частичное обналичивание материнского капитала для семей

Маткапитал разрешат обналичивать

1:23
Недвижимость

Министр труда и социальной защиты РФ, Антон Котяков, высказывает мнение о необходимости предоставления семьям возможности частичного обналичивания материнского капитала. Он предлагает передавать семьям небольшие остатки субсидии, которые остаются на лицевых счетах получателей. Эти суммы, согласно министру, меньше минимальной поддержки, предусмотренной в списке ведомства. Котяков считает, что лучше передать эти остатки семьям, чтобы не заниматься их администрированием, и призывает к обсуждению этой идеи с Минфином. На данный момент законодательство не разрешает физическое использование этих средств.

Маткапитал разрешат обналичивать
Фото: flickr.com by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Программа материнского капитала была введена в 2007 году и с 2020 года расширилась на семьи, у которых рождается первый ребенок. С 1 февраля сумма субсидии была проиндексирована: на первого ребенка семья может получить 630,4 тыс. рублей, а на второго — 833 тыс. рублей.

Ранее в Совфеде был предложен законопроект о необходимости проверки качества жилья, приобретаемого за материнский капитал. Предполагается, что это будет обязательной процедурой, для чего в регионах создадут специальные комиссии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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