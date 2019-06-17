"Опора России" предложила ввести нормы плодородия и обязать хозяев земель получать паспорт участка

Правительство Российской Федерации в ближайшее время может поставить под контроль состояние сельскохозяйственных земель в стране.



"Россия получила пародию на сельское хозяйство\"

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос о введении нормы плодородия и паспорта для каждого земельного участка.

Отметим, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации инициативу поддерживает.

Авторами же инициативы стало общественное объединение "Опора России".

Введение нормы плодородия и паспорта для каждого земельного участка, уверены специалисты, поспособствуют созданию и внедрению передовых отечественных технологий в агропромышленности, максимальному использованию природного потенциала территорий для наращивания производства экологически чистых продуктов, а также развитию органического земледелия.