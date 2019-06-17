РИА, основываясь на данных Федеральной службы государственной статистики, составило рейтинг регионов РФ с самыми богатыми семьями.
В лидерах рейтинга регионов по благосостоянию семей оказались, например, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области.
Самая же плохая ситуация с благосостоянием семей, отмечают специалисты, в Кабардино-Балкарии, Чечне, а также Ивановской и Псковской областях.
В среднестатистической российской семье при двух работающих родителях, что получают среднюю по стране зарплату и имеют на иждивении двух детей, в минувшем году после минимальных трат максимально возможный остаток составляет 44 тысячи рублей, сообщают специалисты РИА.
В Ямало-Ненецком автономном округе же, например, этот показатель составил 129 тысяч рублей.
В Кабардино-Балкарии же, например, этот показатель составил 6 тысяч рублей.
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