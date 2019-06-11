Четверть украинских рабочих могут покинуть Польшу и отправиться на заработки в Германию. Об этом предупредил Национальный банк Польши. По мнению аналитиков, массовую миграцию украинских рабочих может спровоцировать упрощение процедуры получения немецкого гражданства для жителей стран, не входящих в ЕС.
советник департамента экономического анализа Национального банка Польши Якуб Гровьец рассказал, что с 2017 года украинские рабочие мигранты увеличили рост ВВП страны с 1,3% до 2% ежегодно.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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