Около 25% украинских рабочих могут уехать из Польши в ФРГ - Нацбанк Польши

Четверть украинских рабочих могут покинуть Польшу и отправиться на заработки в Германию. Об этом предупредил Национальный банк Польши. По мнению аналитиков, массовую миграцию украинских рабочих может спровоцировать упрощение процедуры получения немецкого гражданства для жителей стран, не входящих в ЕС.



Украину ждет очередная крупная волна миграции — эксперт / Новости от 22.10.2018 20:05

советник департамента экономического анализа Национального банка Польши Якуб Гровьец рассказал, что с 2017 года украинские рабочие мигранты увеличили рост ВВП страны с 1,3% до 2% ежегодно.