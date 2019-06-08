Силуанов выступил против запрета госбанкам покупать частные

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сомневается в правильности законодательного запрета на покупку государственными банками частных. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).



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По словам министра, если частный банк интересен государственному, то нет ничего плохого в том, чтобы его купить, однако санация банков со стороны ЦБ должна быть ограничена. Задача Центробанка - вывести санируемый банк на нормальную работу и продать, подчеркнул Силуанов.

"Бесконечно находиться под зонтиком участия Центрального банка - здесь уже конфликт интересов возникает. Мы видим, что это неправильно и нехорошо влияет на банковский сектор", - цитирует его слова агентство "РБК".

Напомним, предложение запретить государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний озвучили Минэкономразвития, ФАС и ЦБ. Запрет коснется банков, более 50% акций или долей которых напрямую принадлежат государству или Центробанку.

Исключение предусмотрено лишь в двух случаях: ЦБ может стать владельцем частного банка при санации, а государство может купить банк по распоряжению президента либо правительства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила сокращение ипотечных ставок до 8% через пять лет - к 2024 году. Об этом она заявила в ходе выступления перед депутатами Государственной думы России.

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