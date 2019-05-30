Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила сокращение ипотечных ставок до 8% через пять лет - к 2024 году. Об этом она заявила в ходе выступления перед депутатами Государственной думы России.
"Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный президентом", - передает ее слова агентство "РИА Новости".
Она добавила, что главным фактором для снижения ставок является сохранение инфляции на уровне 4%. Глава Банка России считает возможным снижение процентных ставок и по другим кредитам на фоне снижения годовой инфляции.
"В прошедшем году кредитование экономики выросло на 5,8% против 3,7% в 2017 году. За первые четыре месяца этого года корпоративные кредиты выросли на 2,5%", - уточнила Набиуллина.
По ее словам, достаточно небольшим остается уровень долговой нагрузки населения - около 10%. "Но если рассмотреть его только для тех, кто берет кредиты, то граждане тратят на погашение 44% своего дохода", - заключила руководитель ЦБ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уровень долговой нагрузки жителей России составил 9,9%, приблизившись к пиковому показателю пятилетней давности
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