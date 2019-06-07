Рост числа выданных банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у населения. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
"Во многих странах люди живут только на кредиты, это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет. Просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, какую-то бытовую технику. Кредиты стали доступнее, поэтому это абсолютно нормальный процесс", - пояснил министр.
Он также добавил, что сокращение доходов россиян связано с уменьшением теневых зарплат и теневых выплат, а не только с большими выплатами по кредитам.
"Кредиты растут - и проценты, и выплаты растут, этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения", - пояснил Силуанов.
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