Силуанов назвал рост потребительского кредитования "нормальным процессом"

Рост числа выданных банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у населения. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.



Рост потребительского кредитования может оказаться ловушкой для банков и граждан / Новости от 16.05.2019 23:55

"Во многих странах люди живут только на кредиты, это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет. Просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, какую-то бытовую технику. Кредиты стали доступнее, поэтому это абсолютно нормальный процесс", - пояснил министр.

Он также добавил, что сокращение доходов россиян связано с уменьшением теневых зарплат и теневых выплат, а не только с большими выплатами по кредитам.

"Кредиты растут - и проценты, и выплаты растут, этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения", - пояснил Силуанов.