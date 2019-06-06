Российские банки по собственному желанию не станут честнее — ни перед собой, ни перед акционерами и ни перед клиентами.
Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
"Я потерял веру в человечество на этой работе", — признался специалист.
За годы его работы в Агентстве, пояснил Юрий Исаев, ведомство возбудило порядка тысячи уголовных дел.
Также глава АСВ заявил, что трансформировать российский бизнес и сделать его "честнее, прозрачнее и лучше" смогут лишь так называемые технократы — люди, по мнению Исаева, "другой ментальности".
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