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Россиянам предлагают выделять из бюджета деньги на еду

Экономика

Торгово-промышленная палата России выступила с предложением установить в стране целевые выплаты на питание для малоимущих граждан.

Россиянам предлагают выделять из бюджета деньги на еду

В первую очередь — для семей с детьми, в которых доход ниже прожиточного минимума по региону проживания, и безработных.

Авторы инициативы указывают, что деньги можно было бы тратить на продукты, входящие в список потребительской корзины.

Об этом сегодня, 24 мая, сообщили "Известия" со ссылкой на резолюцию совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, направленной Сергеем Катыриным, главой ТПП в адрес Владимира Кашина, главы думского комитета по аграрным вопросам.

К слову, напомним:

ничего неожиданного в этом предложении, по большому счёту нет. Ведь ещё в прошлом году группа ритейлеров объявила о намерении продавать еду в кредит:

"Перекрёсток" будет продавать еду в кредит

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group (торговые сети "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель") и "БКС банк" запустят цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов "Перекрёсток".

Соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Виртуальная карта позволит покупателям совершать покупки в "Перекрёстке" в кредит. Оформить же такую карту россиянам будет проще простого — достаточно будет при походе в магазин лишь захватить с собой паспорт.

Представители компаний, подписавших договор, указывают на то, что реальные доходы населения России падают. Нововведение же позволит сохранить среди россиян спрос на товары повседневного спроса.

Виртуальная карточка, рассчитывают в руководстве сети "Перекрёсток", позволит увеличить продажи как минимум на десять процентов.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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