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Автор Редакция рубрики "Общество"

Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода

Общество print

Минфин и Центробанк разрабатывают новую пенсионную реформу - законопроект, который обяжет всех граждан ежемесячно отчислять по 6% от заработной платы в НПФ. Предполагается, что накопления не будут облагать налогами и их можно будет востребовать в любое время. Но эксперты считают эту пенсионную реформу нерабочей, заявляя, что это «погружение людей в бедность».

Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода. 403803.jpeg

С просьбой оценить новую пенсионную реформу Pravda.ru обратилась к научному руководителю Института проблем глобализации Михаилу Делягину.

- Во-первых, я обращаю внимание, что с нашей заработной платы и так по 30% отдаем в различного рода социальные фонды. Из них 22% мы отдаем в Пенсионный фонд. То есть, речь идет о том, чтобы отбирать у нас еще 6%. Возникает вопрос: с какого перепоя? Вы и так у нас забираете 22% и их пускаете на ветер, эти деньги где-то закапываете - на не ведомых никому огородах. Теперь хотите у нас еще 6% украсть?

Также очень забавная формулировка «эти деньги можно будет в любой момент взять». Если эти деньги можно в любой момент взять - для чего вы их у нас отбираете? У меня есть деньги, я их могу в любой момент сам у себя взять. Если у  меня 6% собираетесь отбирать, но я эти деньги в любой момент могу взять - то зачем и о чем речь идет?

Здравое зерно следующее - если я 6% со своей зарплаты добровольно и без принуждения откладываю себе на пенсию на специальный взнос, например, в Сбербанке или, например, в банке «Рога и копыта» - тогда эти деньги освобождаются от подоходного налога. Но это - мой пенсионный взнос на самого себя. Это мои деньги. Я их никому не доверяю. Я этим расплывшимся жуликам и ворам не доверяю, и экономическим маньякам я их не доверяю. Я их сам использую так, как считаю нужным, на свою будущую пенсии. А когда я этой пенсии достиг, я их спокойно снимаю и делаю с ними, что хочу. Это разумно. Это полезно всем.

Конечно, их «съест» инфляция, конечно, их «съест» девальвация, но не так сильно, как их «съедает» Пенсионный фонд.

В чем у этой пенсионной реформы подводный камень? Их два. Во-первых, учитывая все, что делает правительство Медведева и Банк России, заподозрить их в том, что они разумны и не пытаются обмануть, крайне затруднительно. Это первый подводный камень. Второй подводный камень: вот я эти деньги на свою будущую пенсию положил, а дальше они мне понадобились - я потерял работу, я решил сыграть свадьбу - что-то случилось и мне эти деньги категорически понадобились. Если верить официальному заявлению, я эти деньги могу вернуть в любой момент и потратить их на свои нужды.

Замечательно. Но 13% подоходного налога мне за них уже вернули, правильно? Это значит, что я их изымаю, а с меня тогда снимается подоходный налог, который мне когда-то давно простили. Это вещь необходимая, но она психологически дискомфортная, потому что я 13% сэкономил 3 года назад, я про них уже забыл, а сейчас я их забираю, и с меня снимают 13%.

«Ах, вы сволочи» - нормальная психологическая реакция. Этот сложный психологический момент, который создает ненужное политическое напряжение. Но с точки зрения стимулирования, чтобы люди сами сберегали себе на пенсию, это правильно.

А еще есть мнение, что эта мера подразумевает полное банкротство государственной пенсионной политики. Потому что если бы не было банкротства государственной пенсионной политики, такие вещи были бы не нужны.

Только перед новой пенсионной реформой вы сначала вы верните украденные у нас пять лет жизни, а дальше с вами можно будет разговаривать и можно будет слушать, что вы там "возмолвляете". Иначе разговаривать с ворами бессмысленно.

Люди только что украли у нас 5 лет жизни на ровном месте, не имея на это никаких оснований, нарушив собственные клятвенные заверения. Ребята, верните "кошелек" на место, верните 5 лет жизни, которые вы у нас украли - вот тогда, может быть, кто-то к вам начнет относиться всерьез.  

От редакции: Диалог с экспертов завершился надеждой журналиста о том, что " нас кто-нибудь услышит где-нибудь наверху". На это Михаил Делягин заявил "Я бы не надеялся. Если вас услышат, то вас закроют".

 

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Темы нпф пенсия бедность девальвация правительство пенсионная реформа пенсионная система
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Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
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