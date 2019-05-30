Росстат: продукты в России дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС

Цены на продукты с января по апрель 2019 года в России выросли на 3,6%, а в Европейском союзе - на 1,1%. Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).



Россию ждёт скачок цен на продукты?

Как следует из доклада ведомства, в апреле цены на продукты в России выросли на 0,5%, в Евросоюзе на 0,1%. В минувшем году продукты в России дорожали в среднем в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС (5,5 против 1,3%). В 2017 году рост цен на продовольствие в Евросоюзе составил 2,6%, а в России лишь 0,7%.

По данным специалистов, на начало 2019 года в России пришелся пик прироста цен на овощи - 24% (в ЕС - 4,6%). Фрукты в России за четыре месяца текущего года подорожали на 4,6% (в ЕС подешевели на 0,6%), хлеб и крупы стали дороже на 3,7% (в ЕС - 1,1%).

Цены на рыбу и морепродукты в России выросли на 2,1% (в ЕС - 0,5%), на масла и жиры - 1,2% (в ЕС снизились на 1%), на молочные изделия, сыры и яйца - на 1,1% (в ЕС - 0,3%), на мясо и мясопродукты - на 0,6% (в ЕС - 0,7%).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный директор омского предприятия ОАО "Хлебодар" Аркадий Гольдштейн привал включить в стоимость хлеба стоимость топлива. Поэтому предприниматель считает необходимым увеличить цену хлеба до 80 рублей за килограмм.

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