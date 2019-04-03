Сибирский предприниматель призвал увеличить стоимость килограмма хлеба до 80 рублей

Генеральный директор омского предприятия ОАО "Хлебодар" Аркадий Гольдштейн считает, что в стоимость хлеба должна входить стоимость топлива. Поэтому предприниматель призывает увеличить стоимость хлеба до 80 рублей за килограмм.
В качестве примера Гольдшейт приводит развитые страны: Канаду, Новую Зеландию, Австралию, Германию и США. Он утверждает, что в этих странах стоимость одного килограмма хлеба равна 4-5 литрам бензина. В странах, где хлеб более низкого качества, его стоимость равна 2-3 литрам бензина. Поскольку в России литр бензина стоит около 40 рублей, Гольдштейн предлагает, чтобы стоимость килограмма хлеба соответствовала двум литрам бензина.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как подорожают товары, в том числе и хлеб из-за повышения НДС на 2%. Будто бы мало было "убийственной" пенсионной реформы, так еще россиян добьет и налог на добавленную стоимость. Из-за его повышения подскочат цены на бензин, товары, еду. Даже хлеб в России в скором времени подорожает.
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