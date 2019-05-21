Песков: санкции США не повлияют на строительство "Северного потока - 2"

Строительство магистрального газопровода "Северный поток - 2" завершится, несмотря на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - передает агентство ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр энергетики США Рик Перри предупредил о скорых санкциях против проекта газопровода.
"Палата представителей и Cенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2", - сказал он во время своего выступления в Киеве по случаю инаугурации Владимира Зеленского, сообщает агентство Bloomberg.
В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео признал несостоятельными все попытки Вашингтона убедить европейские страны отказаться от реализации проекта газопровода. Американская стороны неоднократно подчеркивала опасность закупок российского газа.
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