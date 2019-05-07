Вашингтон посоветовал Европе покупать газ из "демократических источников"

Соединенные Штаты обеспокоены дальнейшей реализацией проекта магистрального газопровода "Северный поток - 2" и советует Европе покупать газ из "демократических источников". Об этом заявил посол США в Евросоюзе Гордон Сондлэнд.
По словам дипломата, строительство газопровода является "неверным направлением" экономической политики ЕС. Энергетическая безопасность занимает важное место в двусторонних отношениях США и Евросоюза, которые должны быть устойчивы и непоколебимы, несмотря на воздействие такого "зловредного актора" как Россия, считает представитель американского диппредставительства.
Сондлэнд добавил, что Европа и США - это очень длительный и устойчивый союз, в котором иногда бывают "трудные разговоры".
Напомним, США не первый раз подвергают критике строительство газопровода "Северный поток - 2" и обещают ввести суровые санкции против стран-участниц проекта. По словам вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса, газопровод сделает немецкую экономику заложником России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в проекте. Дипломат не первый раз выступает с открытыми угрозами и уже навлек на себя возмущение немецких политиков, которые потребовали его высылки из страны.
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