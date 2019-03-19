Германский политик потребовал выслать из страны посла США

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки потребовал выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, подвергшего критике бюджетный план Германии. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По мнению политика, американского дипломата следует объявить персоной нон-грата, поскольку "он ведет себя как верховный комиссар оккупированной державы". Кубицки подчеркнул, что американский посол не в первый раз позволяет себе вмешиваться в политические вопросы Германии.

"Дипломат США должен знать, что наше терпение имеет границы, а терпеть это снова нельзя", - сказал немецкий политик.

Ранее американский дипломат прокомментировал бюджетный план страны на ближайшие годы, который предполагает сокращение военных расходов до 1,25% к 2023 году. Греннел посчитал, что такое финансирование оборонной сферы является недостаточным. От отметил, что экономия на обороне - очень неудачное решение, поскольку "Россия уже стоит на пороге".

Напомним, что "Правда.Ру" уже сообщала о требовании представителей социалистической партии Германии и бывшего главы социал-демократов Мартина Шульца выслать американского посла за "барское отношение" к Германии. Тогда Гренелл высказал мнение, что в Европе набирает силу партия консерваторов.

На фото: посол США в Германии Ричард Гренелл

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