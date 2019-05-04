Посол США в Германии возмутился "немыслимо лояльным" отношением Европы к России

Европа проводит "немыслимо лояльную" политику в отношении России. Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Как сообщает журнал Focus, американский дипломат напомнил о том, что Россия якобы связана со сбитым над Донбассом самолетом малайзийских авиалиний, с событиями в Солсбери, а также с вмешательством в выборы. По его мнению, если бы Москва позволила себе такое несколько десятилетий назад, то Европа бы ответила совсем иначе.
Посол вновь напомнил про угрозу санкций в отношении немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". "С американской точки зрения газопровод принесет не только газ, но и повышенные санкционные риски", - сказал Гренелл.
Напомним, ранее заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики потребовал объявить американского посла персоной нон грата. По словам немецкого депутат, "дипломат ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей".
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