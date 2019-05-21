Министр энергетики США анонсировал санкции против "Северного потока - 2"

Министр энергетики США Рик Перри предупредил о скорых санкциях против проекта магистрального газопровода "Северный поток - 2".
"Палата представителей и Cенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2", - сказал он во время своего выступления в Киеве по случаю инаугурации Владимира Зеленского, сообщает агентство Bloomberg.
Напомним, в апреле государственный секретарь США Майк Помпео признал несостоятельными все попытки Вашингтона убедить европейские страны отказаться от реализации проекта газопровода.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что оператор строительства магистрального газопровода "Северный поток - 2" допустил перенос сроков завершения проекта на вторую половину 2020 года.
Сдвиг сроков завершения проекта связан с позицией Дании. Общественные слушания в этой стране по третьему маршруту газопровода пройдут 19 июня. Если Дания потребует изменить маршрут, то строителям потребуется дополнительное время.
К настоящему времени разрешения выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные работы начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах. Прокладка трубопровода ведется в немецких, шведских и финских водах, отмечается в докладе.
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