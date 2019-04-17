ФАС возбудила дело в отношении трех крупнейших сервисов по поиску работы

Федеральная антимонопольная служба обвинила сервисы по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в неправомерном ограничении использования программ автоматизированного подбора персонала. В их отношении возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции.



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По мнению представителей ведомства, действия трех крупнейших в стране сервисов препятствовали доступу на рынок компаний, предоставляющих такое программное обеспечение для взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств.

Поводом для возбуждения дела стала жалоба одного из разработчиков программы автоматизированного поиска. Он сообщил, что по условиям работы сервисов использование таких программ запрещено. Проведя проверку, ведомство обнаружило факты блокировки пользователей, применяющих такие программы.

С учетом того, что HeadHunter, Superjob и Rabota.ru занимают доминирующее положение на рынке услуг по поиску работы и персонала в российском сегменте интернета, ведомство сочло их действия незаконными.

Источник фото: Федеральная антимонопольная служба

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