Антимонопольная служба предложила обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила обнулить комиссии за снятие наличных денег в любых банкоматах страны. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы ФАС Андрея Кашеварова.

"При выборе работодателей в рамках коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах", - отметил Кашеваров.

Он также добавил, что эта мера направлена на борьбу с "зарплатным рабством", которая в настоящее время довольно активно ведется в стране. Подобная практика также успешно реализуется в Великобритании, уточнил представитель ФАС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что два законопроекта, предлагающие введение административной ответственности за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника, а также увеличение срока подачи данного заявления, внесены на рассмотрение Госдумы по инициативе кабмина.

Поправки введут систему штрафов за нарушение права работников выбирать наиболее удобный для них банк. Будет также увеличен и срок подачи заявления до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

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