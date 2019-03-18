ФАС нашла нарушения в каждой третьей закупке к Универсиаде

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Олег Харченко заявил, что каждая третья закупка для Всемирной зимней Универсиады в Красноярске была проведена с нарушениями.

По словам Харченко, нарушения в основном были связаны с составлением конкурсной документации под конкретного поставщика и с необоснованным отклонением заявок. Чиновник напомнил, что, в отличие от летней Универсиады 2013 года в Казани и Олимпийских игр в Сочи 2014 года, для Красноярской универсиады не принималось специальных законодательных исключений, так что все госзакупки должны были проводиться на общих основаниях.

"Всего обжаловано чуть менее 50 закупок, но это не означает, что было всего 50 жалоб, жаловались помногу участники со всей страны", — приводит ТАСС слова замглавы Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, что еще до открытия Универсиады, 1 марта МВД России возбудило несколько уголовных дел в связи с хищениями при подготовке к мероприятию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по оценке главы ФАС Игоря Артемьева, россияне вдвое переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ.

Источник фото: kremlin. ru

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