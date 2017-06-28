В немецком порту собрались корабли - строители "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток — 2", по всей видимости, может возобновиться в ближайшее время.

Корабли, которые быть могут использованы для завершения прокладки труб, находятся в немецком порту Мукран.

Согласно данным портала отслеживания морских судов Marinetraffic, российское судно "Академик Черский", транспортировщик "Умка" и судно снабжения "Финвал" присутствуют в водах Балтийского моря.

До недавнего времени трубоукладчик "Академик Черский" находился неподалеку от Калининграда. Предполагается, что экипаж испытывал там новое оборудование для строительства "Северного потока — 2".

Эксперты уверены: скопление российских кораблей в немецком порту неслучайно. Вероятно, России и Германии всё же удалось преодолеть разногласия, и прокладка газопровода продолжится.

Есть предположение, что первый газ по трубопроводу пойдет летом 2021 года.

Напомним, что сложности для строительства "Северного потока-2" организовали США, устроившие давление на европейских политиков. Причина проста: экономический интерес.

Вот, что об этом ранее писала "Правда.Ру"

Рустам ТАНКАЕВ — о газовом блефе США

К 2020 году США хотят выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера. Такие планы озвучили в Белом доме. Там отметили, что с 1953 года Америка является чистым импортером ресурса.

Политики прочат Штатам "газовую революцию", которая сделает страну глобальным экспортером СПГ. Поставки газа до 2040 года принесут в казну дополнительно $118 млрд.

Кстати, путь на рынок США прокладывают себе далеко не самыми честными методами. По словам аналитиков, вводя санкции против нашей страны, Штаты пытаются вытолкнуть нас с рынка.

Как сообщала "Правда.Ру", европейские партнеры успели профинансировать "Северный поток-2" до ввода новых экономических ограничений со стороны США, поэтому "Газпром" под них не попал. Как отметил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, санкции Америкой вводятся с целью обеспечить поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев распорядился создать четыре искусственных острова в Кольском заливе. Там возведут центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Центр, который планируют построить, предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также морских комплексов его добычи. Каковы перспективы у нашей страны на рынке сжиженного газа — читайте в нашем материале.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к Рустаму Танкаеву, члену комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, гендиректору "Инфотэк-терминал", ведущему эксперту Союза нефтегазопромышленников.

— Можно ли говорить о том, что Вашингтон намерен использовать экспорт сжиженного природного газа в качестве рычага влияния на мировой арене?

— То, что делают сейчас США, называется блефом. Никакой реальной силой на международном газовом рынке, на рынке торговли газом между странами США не являются и стать не могут в принципе. При имеющихся технологиях получения энергии США никогда не будут доминировать на энергетическом рынке мира. США являются крупнейшим потребителем энергии на земле и не в состоянии производить столько энергии, сколько нужно им для нормального существования. Поэтому говорить о том, что США в любой сколь угодно дальней или ближней перспективе смогут доминировать на энергетическом рынке мира, просто нельзя.

США последовательно и, надо сказать, достаточно успешно реализуют программу по достижению национальной энергетической безопасности. Они очень сильно сократили долю импорта за счет разработки новых технологий, связанных в первую очередь с извлечением углеводородного сырья из коллекторов, которые до этого были недоступны. Речь идет о сланцевом газе и сланцевой нефти. Это, безусловно, достижение США.

Они усовершенствовали технологию, разработанную в свое время в Советском Союзе в 60-е годы, и благодаря этому у них даже появился некоторый избыток газа. Они его поставляют на мировой рынок.

Но дело в том, что цены на газ в самих США очень низкие. Они одни из самых низких в мире. Пожалуй, есть только одна страна в мире, где газ дешевле: это Россия. Что касается самих США, то они, безусловно, обеспечивают себя очень дешевым газом. Но когда этот газ сжижают сначала, затем переливают в танкеры, а потом эти танкеры везут и проводят опять газификацию, то потери газа при доставке его из США в Европу составляют 40%. Этот газ просто испаряется или сжигается в процессе всех этих технологических операций. Конечно, это огромные потери, и они, естественно, учитываются в цене газа. Помимо этого существуют затраты на фрахт газовозов, и это тоже значительные потери. В результате тот газ, который прибывает в Европу из США, оказывается в два раза дороже газпромовского газа.

— Как Вашингтону удается навязывать Европе американское топливо, которое идет явно в ущерб интересам самих европейцев?

— Цены на газ сейчас очень сильно колеблются. Цены на газпромовский газ, как мы все знаем, достаточно стабильны. Потому что они прописаны в долгосрочных контрактах. Цены на газ на газовых биржах, так называемых хабах, колеблются каждый день. Причем для того, чтобы цены подскочили на десятки процентов, достаточно просто серьезной погодной аномалии. Но это к слову. Теперь — что получается в жизни, на самом деле.

Очень ярким примером здесь является Латвия. В Латвии терминал по приему сжиженного природного газа действует непрерывно. Правительство установило квоту. Любые потребители газа должны покупать минимум 25% газа с этого терминала. Что делают латвийские потребители? Они идут на разные хитрости для того, чтобы купить как можно больше российского газа и как можно меньше газа с этого терминала. Во-первых, они завышают свое потребление. Во-вторых, они стремятся сначала покупать российский газ, а уже по остаточному принципу покупают газ с этого терминала. В чем тут хитрость? Она состоит в том, что газ с терминала значительно дороже, и для конкретных хозяйствующих субъектов это просто невыгодно. Если правительство и политики думают о достижении каких-то политических целей, то хозяйствующие субъекты думают только о прибыли и больше ни о чем.

— В итоге геополитические амбиции Вашингтона разобьются об экономическую целесообразность, и все встанет на свои места?

— Конечно, обязательно. Точно такая же, как с "Северным потоком-2", ситуация. В Брюсселе какие-то бесконечные выдумывают сложности, препоны и так далее. Польша пытается "накрутить хвосты" всяким мелким жителям островов, которые находятся по трассе этого "Северного потока-2" — для того, чтобы они его блокировали. В ход идут и другие методы. Все это так.

Но существует огромный, мощный пласт потребителей газа в Европе, которые не хотят ни рисковать поставками газа через Украину, ни покупать безумно дорогой газ, который могут привести из США или Катара. Эти потребители просто заявили о том, что с точки зрения национальных интересов они считают "Северный поток-2" приоритетным проектом, никакие доводы Брюсселя они не считают разумными. Потребители эти находятся в Германии.

Германия, как известно, доминирует в ЕС. И строительство "Северного потока-2" де-факто уже началось. Началось в той части, которая находится в Германии, несмотря ни на какие запреты. И я думаю, что любой проект, который будет так или иначе затрагивать финансовые и хозяйственные интересы крупных потребителей газа в Европе, будет реализован в конечном итоге, и влияние ЕС будет снижаться из-за этого.

Если власти в Брюсселе поймут, что находясь в русле политики США они теряют влияние и свою власть в Евросоюзе, а могут потерять и сам ЕС, то, я думаю, они будут вынуждены изменить свою политику и позицию.

Еврокомиссары, которые в настоящее время работают в ЕС, очень много потеряли за эту зиму. И, вероятно, что это не последние политические потери у них, связанные с энергетикой, с газом. И я думаю, что следующий состав Еврокомиссии будет намного более лоялен к таким проектам, которые просто идут на пользу европейской экономике.

Есть и второе дно, которое состоит в том, что США вообще для Евросоюза являются конкурентом, и очень сильным конкурентом. Так же, как ЕС для США является сильным конкурентом в сфере высоких технологий. И США интересно притормозить Европейский союз, а Европейский союз прекрасно понимает, в какую сторону дует ветер, почему США предпринимают те или иные шаги. На словах это все одно, а на деле это все совершенно иное.