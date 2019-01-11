ФТС и "Почта России" начали эксперимент по автоуплате пошлин за онлайн-покупки

Федеральная таможенная служба и "Почта России" запустили эксперимент, предусматривающий автоматическую оплату пошлин при совершении покупок в интернет-магазинах.

Как пояснили представители ведомства, эта мера направлена на создание универсальной платформы для трансграничной торговли, пишет moneytimes.ru.

Ранее Министерством финансов РФ был разработан проект приказа об экспериментальном запуске системы, при которой пошлина на покупки в зарубежных онлайн-магазинах оплачивается на автомате и пользователю не нужно идти куда-либо, чтобы совершить платеж.

Известно, что "Почта России" и ФАС готовились к запуску системы заблаговременно. В частности, было создано технологическое решение, которое позволяет взимать пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно при осуществлении покупки на маркетплейсе.

Сейчас под действие эксперимента попали покупки в интернет-магазинах со стоимостью более 500 евро.

Как рассказали в ФТС, благодаря успешному старту проекта станет возможной подготовка к уменьшению порога беспошлинной торговли.

В ближайшее время оплатить пошлину в режиме онлайн можно будет на крупнейших маркетплейсах. Это позволит охватить более 90 процентов купленных через интернет товаров, которые доставляются в Россию через почтовые отправления.

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