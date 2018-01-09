В потребительскую корзину "добавят" рыбы и мяса

Минтруд России заявил о необходимости пересмотра набора потребительской корзины. По мнению министра максима Топилина, в нынешней корзине слишком много хлеба и картофеля и почти нет мяса и рыбы, сообщает "РГ".

"В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины", — сказал Топилин.

Он добавил, что, возможно, придётся изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что международная консалтинговая компания ECA International опубликовала рейтинг самых дорогих для проживания иностранных специалистов городов. Москва оказалась на 65 месте, впервые попав в сотню дорогих городов с 2014 года.

В Москве оказалось жить дороже, чем в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Лондон в списке занял 139 место: жизнь в нем значительно подешевела за этот год. Рио оказался на 120 месте.

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