Минэконом готовит россиянам болезненные непопулярные реформы



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Глава Министерства экономического развития Российской федерации Максим Орешкин объявил, что ведомство работает над новыми решениями. Орешкин рассказал об этом на встрече с депутатами "Единой России".

По словам Орешкина, Минэконом работает над целым блоком "непопулярных решений", о датах вступления которых в силу пока неизвестно. Остаются в тайне и направления этих решений.

Общественность насторожена отнеслась к подобного рода заявлениям.

Напомним, что в конце мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в России, возможно, начнется уже в 2019 году.

Максим Орешкин — российский политик, по образованию — экономист. Занимает пост министра экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.