Минэконом готовит россиянам болезненные непопулярные реформы

Глава Министерства экономического развития Российской федерации Максим Орешкин объявил, что ведомство работает над новыми решениями. Орешкин рассказал об этом на встрече с депутатами "Единой России".
По словам Орешкина, Минэконом работает над целым блоком "непопулярных решений", о датах вступления которых в силу пока неизвестно. Остаются в тайне и направления этих решений.
Общественность насторожена отнеслась к подобного рода заявлениям.
Напомним, что в конце мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в России, возможно, начнется уже в 2019 году.
Максим Орешкин — российский политик, по образованию — экономист. Занимает пост министра экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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