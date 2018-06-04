Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать

Правительство РФ в преддверии Чемпионата мира по футболу дало распоряжение специалистам Роскачества провести проверку качества светлого фильтрованного пива.

Сообщается, что проверке подвергнутся более 40 импортных и российских торговых марок. В исследования будет включена продукция, произведенная в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и в других городах России.

Фактически, пиво будет проверено на соответствие обязательным требованиям законодательства, в том числе, по микробиологическим показателям и по содержанию токсичных элементов. Каждая марка также пройдет проверку на общую долю спирта, кислотность, цвет, массовую долю двуокиси углерода, высоту пены и пеностойкость, а также органолептические показатели - эксперты оценят насыщенность вкуса и аромата.

При этом в Роскачестве пояснили, какое пиво является фальсификатом. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова пояснила, что "в настоящем пиве количество соложеных продуктов, т.е. солода и хмеля, не должно составлять менее 80%- в таком случае пиво будет иметь насыщенный вкус, аромат, достаточный уровень пенообразования. Если говорить о других компонентах пива (таких как кукурузная патока или крахмал), то их совокупный объем не должен превышать 20% соответственно. Стоит отметить, что при производстве пива не допускается применение ароматизаторов, подсластителей и красителей".

Напомним, ранее Минздрав РФ разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, в котором одной из мер предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам РФ в возрасте до 21 года.

В последнее время чаще людей губит не водка, а так называемая "паленка" - спиртосодержащие жидкости. В конце прошлого года трагедия произошла в Пензенской области. Мужчина выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Через 40 минут после прибытия в больницу он скончался. А на Дальнем Востоке ранее четыре человека умерли от отравления антифризом.

А после массового отравления лосьоном "Боярышник" в Иркутске в Думе предложили по решению суда принуждать к лечению людей, страдающих алкоголизмом. Об этом заявил председателя думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.

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