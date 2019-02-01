Омичка почти 30 лет жила с паспортом СССР, опасаясь штрафа

Любопытный случай произошел в Омске. Так, местная жительница почти тридцать лет жила с паспортом гражданина Советского Союза.

Об этом сообщает региональное управление Министерства внутренних дел.

Так, известно, что 63-летняя омичка не успела сделать себе паспорт гражданина Российской Федерации сразу после того, как СССР развалился. Прошло время, и тогда уже пожилая женщина на решалась обратиться в паспортный стол из-за страха перед внушительным штрафом, что, по ее мнению, будет ждать ее при обращении.

Но сегодня, на 64-ом году жизни и спустя 28 лет после того, как Советский Союз развалился, она получила свой первый, долгожданный паспорт гражданина Российской Федерации. В МВД по Омской области отметили, что теперь пожилая женщина сможет получать пенсию и все доступные льготы — до этого ей, гражданке ныне не существующего государства, ни то, ни другое не полагалось.

В Омске, как известно, часто происходят интересные и запоминающиеся вещи. Не зря почти вся Россия следит за новостными порталами одного из крупнейших сибирских городов. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городе Омске на главной площади города установили виселицу. Омичей, что любопытно, сооружение не взволновало и не смутило — в скором времени к виселице образовалась очередь из желающих продеть в петлю свою шею.

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