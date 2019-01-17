В провинции предложили "отрубать по ночам свет" у малоимущих

Депутат городской думы в городе Чита Екатерина Борисова, кандидат от партии "Единая Россия", выступила с любопытным предложением. Так, Борисова предложила в ночное время суток отключать свет жителям бараков.

Дело в том, поясняет Екатерина Борисова, что малоимущие россияне зачастую отапливают свои жилые помещения с помощью различного рода обогревателей и электрокаминов, то есть электроэнергией. Но при этом, сетует депутат от партии "Единая Россия", по счетам за коммунальные услуги многие из них не платят. Выход, убеждена Борисова, есть — отключать их квартиры в ночное время суток от электричества, "отрубать свет", как метко высказалась чиновница из Читы. "Нормальные люди", заявила она, все равно в это время спят.

Примечательно, что высказыванием депутата городской думы города Читы многие местные жители остались, мягко говоря, недовольны. Так, одна из жительниц города посоветовала Екатерине Борисове применять столь репрессивные меры у себя в квартире. Другие же недоумевают, как можно оставить на ночь холодильник и некоторую другую бытовую технику без электроэнергии.

Любопытно, что Екатерина Борисова признала — ее революционная идея вряд ли будет когда-нибудь реализована.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что работники полуразрушенной больницы из Владимирской области пожаловались на ее аварийное состояние заместителю губернатора. Депутат, что любопытно, выслушала жалобы медицинского персонала и посоветовала им "посмотреть на себя" и "помыть полы".

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