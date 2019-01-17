В провинции предложили "отрубать по ночам свет" у малоимущих

Депутат городской думы в городе Чита Екатерина Борисова, кандидат от партии "Единая Россия", выступила с любопытным предложением. Так, Борисова предложила в ночное время суток отключать свет жителям бараков.
Дело в том, поясняет Екатерина Борисова, что малоимущие россияне зачастую отапливают свои жилые помещения с помощью различного рода обогревателей и электрокаминов, то есть электроэнергией. Но при этом, сетует депутат от партии "Единая Россия", по счетам за коммунальные услуги многие из них не платят. Выход, убеждена Борисова, есть — отключать их квартиры в ночное время суток от электричества, "отрубать свет", как метко высказалась чиновница из Читы. "Нормальные люди", заявила она, все равно в это время спят.
Примечательно, что высказыванием депутата городской думы города Читы многие местные жители остались, мягко говоря, недовольны. Так, одна из жительниц города посоветовала Екатерине Борисове применять столь репрессивные меры у себя в квартире. Другие же недоумевают, как можно оставить на ночь холодильник и некоторую другую бытовую технику без электроэнергии.
Любопытно, что Екатерина Борисова признала — ее революционная идея вряд ли будет когда-нибудь реализована.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что работники полуразрушенной больницы из Владимирской области пожаловались на ее аварийное состояние заместителю губернатора. Депутат, что любопытно, выслушала жалобы медицинского персонала и посоветовала им "посмотреть на себя" и "помыть полы".
Читайте также:
Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
Полиция Сербии провела спецоперацию по задержанию киллера, который готовил покушение на президента России Владимира Путина.
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.