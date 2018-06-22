Наличие у водителей ОСАГО будут определять по камерам

Первыми на очереди станут москвичи. Проект, по которому полисы ОСАГО будут проверять при помощи камер видеофиксации на дорогах, могут запустить уже осенью. Об этом рассказал Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА).

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Он заявил, если систему успешно протестируют на трассах Москвы, то ее начнут применять по всей России. Устройства будут работать также, как те, что находятся сейчас в разработке. Проверять у водителей наличие страхового полиса важно, так как около 4 миллионов автолюбителей игнорируют это требование, заметил исполнительный директор РСА.

"Мы планируем, чтобы с 1 сентября начали работать камеры фото- и видеофиксации в Москве, рассылая "письма счастья" для тех людей, у которых нет полиса ОСАГО", - цитирует Уфимцева "РИА Новости".

Ранее "Правда.Ру" писала, депутаты Госдумы предлагают снять лимиты на выплаты по ОСАГО. По их мнению, так водителям будет проще оформить ДТП по европротоколу. Ранее Центробанк утвердил изменения в правила ОСАГО, согласно которым максимальная сумма выплаты по европротоколу увеличится в два раза - до 100 тысяч рублей.