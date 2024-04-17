На участке трассы у Джанкоя на севере Крыма временно ограничено автодвижение — водители едут в объезд

У Джанкоя организован объезд на участке дороги в Феодосию

0:12 Your browser does not support the audio element. Россия

На участке автодороги Джанкой — Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыто движение транспорта, организован объезд. Об этом сообщило Министерство транспорта Республики Крым.

Фото: commons.wikimedia.org by Kosun is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По данным Оперштаба полуострова, приостановлено движение на участке Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Водителям предлагается ехать через н. п. Кондратьево, Октябрь, Майское, Рубиновка, Серноводское, Рощино, Ближнегородское и Новостепное. Схему движения общественного транспорта опубликуют позже, сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.

Ранее стало известно, что российскому сектору ЖКХ удалось привлечь свыше 280 млн рублей за счёт тарифов на услуги.

