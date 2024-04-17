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На участке трассы у Джанкоя на севере Крыма временно ограничено автодвижение — водители едут в объезд

У Джанкоя организован объезд на участке дороги в Феодосию

0:12
Россия

На участке автодороги Джанкой — Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыто движение транспорта, организован объезд. Об этом сообщило Министерство транспорта Республики Крым.

У Джанкоя организован объезд на участке дороги в Феодосию
Фото: commons.wikimedia.org by Kosun is licensed under Creative Commons CC0 1.0

 По данным Оперштаба полуострова, приостановлено движение на участке Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Водителям предлагается ехать через н. п. Кондратьево, Октябрь, Майское, Рубиновка, Серноводское, Рощино, Ближнегородское и Новостепное. Схему движения общественного транспорта опубликуют позже, сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.

Ранее стало известно, что российскому сектору ЖКХ удалось привлечь свыше 280 млн рублей за счёт тарифов на услуги.
 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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