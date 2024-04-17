ФАС отчиталась, как обогатилось ЖКХ без существенного роста тарифов: свыше 280 миллиардов за год

Более 280 миллиардов рублей сумело привлечь российское ЖКХ за счёт тарифов

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более 280 миллиардов рублей сумело привлечь российское ЖКХ за счёт тарифов, сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королёв на практическом семинаре в Сочи.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

"По данным региональных тарифных органов в ЖКХ привлечён 281 миллиард рублей: теплоснабжение — 151, водоснабжение — 42, водоотведение — 66, ТКО — 22", — уточнил он.

Чиновник рассказал о механизмах финансовой поддержки ветшающей отрасли: концессии, инвестпрограммы, "альтернативная котельная" и бюджетная поддержка. По его словам, правительство разрешило тратить на строительство коммуникаций деньги из Фонда национального благосостояния и другие заёмные средства.

Вместе с тем ведомство проследило за удержанием стоимости услуг ЖКХ от необоснованного повышения.

"В 2023 году выявлено 23,1 миллиарда рублей необоснованных средств. Из них на 2024 год были исключены 11,1 миллиарда рублей, — сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. — Это позволяет избежать существенного роста тарифов".

Тем не менее сфера ЖКХ испытывает недостаток финансирования, особенно теплоснабжение, инфраструктура которого крайне изношена.