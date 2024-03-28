В Нижнем Новгороде назначен новый министр спорта: предыдущий ушел по собственному желанию

Новым министром спорта Нижегородской области назначен Дмитрий Кабайло

0:36 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Новости Нижнего Новгорода

Новым главой министерства спорта Нижегородской области станет Дмитрий Кабайло, который ранее занимал должность заместителя министра внутренней политики региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Leha-11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дмитрий Кабайло переходит на руководящую должность в минспорте после того, как предыдущий глава ведомства, Александр Кононов, покинул свой пост в феврале текущего года по собственному желанию. Кононов возглавлял министерство спорта Нижегородской области с ноября 2021 года, сообщает newsnn.ru.

В настоящее время происходит процесс оформления необходимых документов для новой должности.