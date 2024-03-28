В Нижнем Новгороде назначен новый министр спорта: предыдущий ушел по собственному желанию

Новым главой министерства спорта Нижегородской области станет Дмитрий Кабайло, который ранее занимал должность заместителя министра внутренней политики региона.
Дмитрий Кабайло переходит на руководящую должность в минспорте после того, как предыдущий глава ведомства, Александр Кононов, покинул свой пост в феврале текущего года по собственному желанию. Кононов возглавлял министерство спорта Нижегородской области с ноября 2021 года, сообщает newsnn.ru.
В настоящее время происходит процесс оформления необходимых документов для новой должности.
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