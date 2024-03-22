Дмитрий Песков обозначил ряд необходимых условий завершения спецоперации на Украине

Дмитрий Песков заявил о необходимости полного освобождения новых регионов и ликвидации любой угрозы со стороны Украины

1:45 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналистам издания "Аргументы и факты" сделал ряд заявлений касательно целей СВО в новых условиях. Он имел ввиду то, что в состав России вошли четыре новых региона, что на момент начала СВО не входило в планы России, но теперь стало реальностью, которую нельзя не учитывать.

"У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".

Действительно, из четырёх новых субъектов только один полностью контролируется Россией, и это Луганская Народная Республика. Остальные контролируются на 60 - 70%. Не контролируются областные центры Херсон и Запорожье, также остаются под Украиной города ДНР Славянск и Краматорск. Поскольку речи о мирном выводе войск Украины с этих территорий не идёт, то неизбежно силовое решение вопроса. Пересматривать прописанные в Конституции границы РФ никто не намерен.

Также Дмитрий Песков подтвердил, что Россия выступает за полную нейтрализацию и демилитаризацию Украины, чтобы она более никогда не представляла угрозы безопасности РФ,

"Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов".

Ранее Дмитрий Медведев высказывался о полной ликвидации Украины, а Владимир Путин в своих выступлениях также давал понять, что не настроен на переговоры с действующим киевским режимом, разве только он сам не переформатируется для мирного диалога.