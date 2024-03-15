Более трети избирателей уже сделали свой выбор

Явка избирателей составила после первого дня голосования 35%

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

ЦИК России сообщил, что явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила на 21:00 мск 35,67% согласно данным

Фото: Личный архив by Антон Мельников

Явка в разных регионах составила от 19% до 51%. В целом, наблюдается повышенный интерес к выборам. Выборы проходят как в очном, так и в электронном формате через специальный портал. Участие в электронном голосовании принимают те, кто подал заранее соответствующее заявление через портал "Госуслуги". В этот раз в первый раз формат электронного голосования выбрал президент Владимир Путин.

Участие в голосовании уже приняли ключевые министры, патриарх Московский Кирилл и большинство губернаторского корпуса.

В ряде регионов вблизи границ Украины наблюдались обстрелы. Также кураторы из Украины провоцировали психически неустойчивых людей совершать акции по порче бюллетеней. Впрочем, подобные инциденты были единичными, и торжественная процедура голосования, которую любят в России, проходит вполне благополучно.