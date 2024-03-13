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В Год семьи "бедных студентов" может не остаться в России

2:20
Россия » Юг » Краснодар

Низкие студенческие стипендии давно остаются проблемой в России, и образ "бедного студента" не перестает быть актуальным на протяжении многих лет. В настоящее время минимальная стипендия в России вызывает вопросы о том, можно ли на нее прожить, и какие изменения ожидать в будущем для студентов.

В Год семьи "бедных студентов" может не остаться в России
Фото: spbstu.ru

В разные периоды многие политические лидеры, включая Владимира Жириновского, выступали с предложениями увеличить стипендии до уровня, сопоставимого с МРОТ. Еще в 2011 году Жириновский предлагал увеличить стипендии студентов до 80% от МРОТ.

Однако законопроекты об увеличении стипендий, представленные различными партиями, в том числе ЛДПР, были отклонены. За последние два десятилетия в Госдуму было внесено около 10 законопроектов об увеличении стипендий, но ни один из них не был принят.

Если в начале 2000-х годов государственная академическая стипендия составляла всего несколько сотен рублей, то сегодня ее минимальный размер для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет 1 967 рублей. Эти деньги недостаточны для проживания. Большинство студентов, согласно статистике Forbes, тратят до 30 000 рублей в месяц, при этом основные расходы — на питание, транспорт и жилье. Многие студенты вынуждены сочетать работу с учебой, что негативно сказывается на их образовании.

Чтобы решить эту проблему, ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагая выплачивать студентам стипендию не ниже установленного МРОТ. Владимир Жириновский подчеркивал, что студенты должны сосредоточиться на обучении, а не на работе, и получать знания, поскольку образование — это важнейший капитал человека. Эту идею продолжает поддерживать нынешний руководитель Леонид Слуцкий.

Помимо инициативы по увеличению стипендий, ЛДПР также предложила законопроект о поддержке студенческих семей, что особенно актуально в свете Года семьи в России. Планируется введение дополнительных стипендий для молодых родителей, обеспечение возможности совместного проживания в общежитиях и создание комфортных условий для воспитания детей.

Может быть, в этом году образ "бедного студента" наконец утратит свою актуальность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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