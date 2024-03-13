ЛДПР выступает за привязку стипендий студентов к МРОТ

3:04 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Низкая стипендия студентов — проблема, которая преследует Россию уже давно, и история о бедном студенте не перестает быть актуальной. В настоящее время минимальная стипендия в России вызывает вопросы о возможности выживания на ее размере и о предстоящих изменениях для студентов в будущем.

Фото: Пресс-служба ЛДПР by Андрис Матвеев

В разные годы многие политические деятели высказывали предложения о повышении стипендии до уровня, приближенного или равного минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Например, еще в 2011 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал увеличить стипендию студентов до 80% от МРОТ.

Однако законопроекты об увеличении стипендии, в том числе инициированные ЛДПР в 2016 году, были отклонены. За последние два десятилетия в Госдуму поступило около 10 законопроектов о повышении стипендии студентам, но маловероятно, что они будут приняты.

Это объясняется тем, что в начале 2000-х годов государственная академическая стипендия составляла всего лишь несколько сотен рублей, и даже сегодня ее минимальный размер — 1967 рублей для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры — крайне недостаточен для нормального существования.

Согласно статистике Forbes, большинство студентов тратят до 30 000 рублей в месяц, при этом основные расходы включают в себя питание, транспорт и жилье. Студенты вынуждены искать дополнительные источники дохода, что негативно сказывается на их учебе.

Для решения этой давней проблемы ЛДПР снова внесла в Государственную Думу законопроект, предлагая выплачивать стипендии студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам не менее минимального размера оплаты труда, если они обучаются очно.

Владимир Жириновский уже неоднократно подчеркивал, что студентам следует сконцентрироваться на учебе, а не на работе, и получать знания, поскольку это является ключевым капиталом для человека. Этот принцип, заложенный им, продолжает поддерживать нынешний лидер партии, Леонид Слуцкий.

Слуцкий отмечает, что вопрос обеспечения стипендиями остается крайне актуальным, особенно для тех, кто находится на стадии обучения или сочетает работу с учебой. Он считает, что общество и государство должны создавать условия и возможности для молодежи, чтобы они могли осуществить свои мечты и планы. Поддержка и направление молодого поколения являются естественным процессом, и студенты должны чувствовать себя защищенными и получать удовольствие от учебы.

Помимо инициативы по увеличению стипендий, ЛДПР также разработала законопроект о поддержке семей студентов, что особенно актуально в Год семьи в России. Партия предлагает предоставить дополнительные стипендии молодым родителям, обеспечить возможность совместного проживания в общежитиях и создать комфортные условия для воспитания детей.

Возможно, в этом году историческая картинка о бедных студентах наконец-то изменится.