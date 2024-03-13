Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследователи рассказали о связи между нанопластиком и инфарктами
Президент Федерации фигурного катания на коньках России не верит, что тренер мог дать допинг Валиевой
Malr1ne набрал 13 тысяч рейтинговых очков в Dota 2
В каких случаях гражданам РФ можно не платить налоги
Тайский Минздрав призывает туристов и местных вооружиться против лихорадки Денге
Маленькие тайны фильма "Укрощение строптивого"
Почему собака тянет за поводок
Минобразования начало проверку по факту избиения школьника в Кисловодске
AGU: корабли не только притягивают, но и провоцируют образование молний

ЛДПР выступает за привязку стипендий студентов к МРОТ

3:04
Россия » Центр » Москва

Низкая стипендия студентов — проблема, которая преследует Россию уже давно, и история о бедном студенте не перестает быть актуальной. В настоящее время минимальная стипендия в России вызывает вопросы о возможности выживания на ее размере и о предстоящих изменениях для студентов в будущем.

ЛДПР выступает за привязку стипендий студентов к МРОТ
Фото: Пресс-служба ЛДПР by Андрис Матвеев

В разные годы многие политические деятели высказывали предложения о повышении стипендии до уровня, приближенного или равного минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Например, еще в 2011 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал увеличить стипендию студентов до 80% от МРОТ.

Однако законопроекты об увеличении стипендии, в том числе инициированные ЛДПР в 2016 году, были отклонены. За последние два десятилетия в Госдуму поступило около 10 законопроектов о повышении стипендии студентам, но маловероятно, что они будут приняты.

Это объясняется тем, что в начале 2000-х годов государственная академическая стипендия составляла всего лишь несколько сотен рублей, и даже сегодня ее минимальный размер — 1967 рублей для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры — крайне недостаточен для нормального существования.

Согласно статистике Forbes, большинство студентов тратят до 30 000 рублей в месяц, при этом основные расходы включают в себя питание, транспорт и жилье. Студенты вынуждены искать дополнительные источники дохода, что негативно сказывается на их учебе.

Для решения этой давней проблемы ЛДПР снова внесла в Государственную Думу законопроект, предлагая выплачивать стипендии студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам не менее минимального размера оплаты труда, если они обучаются очно.

Владимир Жириновский уже неоднократно подчеркивал, что студентам следует сконцентрироваться на учебе, а не на работе, и получать знания, поскольку это является ключевым капиталом для человека. Этот принцип, заложенный им, продолжает поддерживать нынешний лидер партии, Леонид Слуцкий.

Слуцкий отмечает, что вопрос обеспечения стипендиями остается крайне актуальным, особенно для тех, кто находится на стадии обучения или сочетает работу с учебой. Он считает, что общество и государство должны создавать условия и возможности для молодежи, чтобы они могли осуществить свои мечты и планы. Поддержка и направление молодого поколения являются естественным процессом, и студенты должны чувствовать себя защищенными и получать удовольствие от учебы.

Помимо инициативы по увеличению стипендий, ЛДПР также разработала законопроект о поддержке семей студентов, что особенно актуально в Год семьи в России. Партия предлагает предоставить дополнительные стипендии молодым родителям, обеспечить возможность совместного проживания в общежитиях и создать комфортные условия для воспитания детей.

Возможно, в этом году историческая картинка о бедных студентах наконец-то изменится.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта

Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.

Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Этот цветок растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива: он яркий, словно солнце
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Семилетняя дочь Бородиной пошутила над собирающимся жениться отцом Курбаном Омаровым
Семилетняя дочь Бородиной пошутила над собирающимся жениться отцом Курбаном Омаровым
Последние материалы
Сорт моркови "Нантес"
Стипендии студентов предлагается привязать к МРОТ
Сантехники Великобритании советуют туристам избегать определенные места в самолётах
В Перми УФАС запретило охранному предприятию "СВОТ" вести недобросовестную конкуренцию
Битва за топливо: Киев пытается сорвать весеннее наступление армии России
Как избегать рисков при приеме витаминов: советы специалиста
Юрий Лоза напомнил, что Промес — голландец, и разбираться с ним должна его страна
Как работает иммунитет: мы задали 8 вопросов эксперту
"Сравни": Вероятность одобрения кредита зависит от знака зодиака
Игрок Quinn занял первое место в европейском ладдере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников