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Лидер ЛДПР выступил против кабальных кредитных условий

2:53
Россия » Поволжье » Саратов

В современном мире практически невозможно встретить человека, который бы не имел дела с кредитами. Часто это приводит к финансовым трудностям, когда необходимо непрерывно отдавать долги, а также к угрозам со стороны недобросовестных коллекторов.

Лидер ЛДПР выступил против кабальных кредитных условий
Фото: Пресс-служба ЛДПР by Евгений Пронин

Семья Скворцовых столкнулась с финансовыми проблемами во время пандемии. Потеря работы Николаем, главой семьи, оставила его жену в декрете с дочерью без стабильного дохода. Николай, отчаявшись, обратился в микрокредитную компанию, не видя другого выхода из сложившейся ситуации.

По данным Центробанка, за первую половину 2023 года общий объем кредитов, взятых гражданами страны, превысил 6 трл рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем микрозаймов, доступных в торговых точках, вырос на 46%, а в июле спрос на эти "быстрые деньги" увеличился еще на 10%. Эта ситуация заставляет людей попадать в кабальные условия, из которых очень трудно выбраться. ЛДПР давно борется за защиту граждан от несправедливых практик в этой области.

"Микрофинансовые организации часто используют трудности граждан, даже тех, кто уже находится в долговой яме. Люди вынуждены принимать невыгодные условия. Необходимо немедленное государственное регулирование, чтобы предотвратить эксплуатацию граждан", — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Государственной Думе.

Согласно действующему законодательству, максимальная процентная ставка микрофинансовых организаций составляет 0,8% в день и 292% годовых. ЛДПР предлагает снизить эти значения до 0,3% в день и 109,5% годовых, а также урегулировать процедуру применения неустоек и штрафов. Эти меры могут спасти тысячи людей от финансовых проблем.

Семья Скворцовых столкнулась с угрозами со стороны коллекторов из-за задолженности Николая. Это привело к стрессу и панике, добавившимся к уже сложной ситуации. Согласно Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан не справляются с кредитными обязательствами, и 25% из них имеют два и более просроченных кредита.

ЛДПР давно выступает за изменение законодательства в отношении коллекторской деятельности. Владимир Жириновский высказывал эту идею еще в 2016 году, а партия предлагала новый законопроект для регулирования действий коллекторов. Сейчас ЛДПР призывает к адекватным решениям по этому вопросу, включая полный запрет коллекторской деятельности.

Николай Скворцов обратился за помощью к депутатам от ЛДПР и получил поддержку в общественной приемной партии. Это дает надежду многим семьям, оказавшимся в подобных ситуациях, на то, что им окажут помощь.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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