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В Ростовской области стартовала Эстафета добрых дел

2:38
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Новочеркасске состоялось важное мероприятие в рамках Года добрых дел, объявленного в Ростовской области в этом году. 10 марта был запущен "Счетчик добрых дел" — это платформа в виртуальном пространстве, где любой житель региона может рассказать о совершенном им добром поступке, будь то благотворительность или участие в субботнике. Символическую кнопку нажал вместе с волонтерами губернатор региона Василий Голубев.

В Ростовской области стартовала Эстафета добрых дел
Фото: https://www.donland.ru/

За добрыми поступками в режиме онлайн смогут следить участники эстафеты, тех же, у кого копилка пополнится большим количеством "добра", поощрят. Победители будут известны в конце года — имена объявят на региональном фестивале "Доброфест".

Как отметил Василий Голубев, милосердие по-прежнему остается главной ценностью. Так, в прошлом году в добровольческие отряды были вовлечены более 327 тысяч жителей Ростовской области. Люди, которым не все равно, искренне помогали нуждающимся.

"Не зря говорят: "Быть добру на Дону!". Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счётчик добрых дел. Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел", — подчеркнул Василий Голубев.

Также в преддверии Масленицы в Новочеркасске был организован символический праздник, на площади Ермака заработали ярмарки, мастерские, арт-пространства, выставки. Василий Голубев принял участие в одном из многочисленных мастер-классов, где показывали, как создавать сухой душ — для ребят, служащих в зоне СВО.

Губернатор напомнил, что Масленица — это старинный народный праздник, который почитают и празднуют до сих пор. Неспроста предки провожали зиму и встречали весну, весельем, играми и блинами они надеялись задобрить Солнце, чтобы оно подарило богатый урожай. Не менее важный момент в Масленичной неделе — общение с родными и друзьями. Стоит напомнить, что 2024-й был объявлен президентом Годом семьи. И сохранение традиционных семейных ценностей — это важная задача.

Василий Голубев подчеркнул, что на Дону есть традиция, что в семье должны быть уважение, любовь, почитание старших, забота о близких, бережное отношение к детям, что семья должна быть сплоченной и крепкой.

"Эти традиции очень важны — и мы будем их продолжать", — подчеркнул губернатор.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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