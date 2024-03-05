Россия: весной этого года стартует новый познавательно-развлекательный канал

Институт развития интернета запускает телеканал "Мы"

1:39 Your browser does not support the audio element. Россия

Институт развития интернета запускает познавательно-развлекательный канал "Мы", сообщается на сайте ИРИ. Уже весной этого года зрителям представят документальные и образовательные проекты, реалити-шоу и тревел-шоу, проекты для детской и подростковой аудитории, а также художественные сериалы, созданные при поддержке ИРИ.

Фото: ири.рф by ИРИ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Целевая аудитория нового канала — зрители от 25 до 55 лет. Он будет доступен в широких пакетах операторов IPTV, кабельного телевидения и в онлайн-кинотеатрах. Организацией производства и вещания, дистрибуцией и маркетингом занимается группа компаний "Медиа-Телеком". По предварительной оценке, канал охватит аудиторию около 50 миллионов зрителей по всей России.

Контент на канале "Мы" объединен по 7 тематическим категориям: "Мы.Страна", "Мы.Люди", "Мы.Культура", "Мы.История", "Мы.Дело", "Мы.Наука" и "Мы.Технологии". В программе — молодежные сериалы "Саня, газуй!", "Естественный отбор", "Сама дура", онлайн-шоу "Уездный доктор" и тревел-шоу "Куда глаза не глядят" с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский подчеркнул, что на телеканале "Мы" будут транслировать проекты, которые длительное время прожили в сети и имели успех.

Институт развития интернета существует с 2015 года. Это некоммерческая организация, спонсируемая государством в виде грантов на регулирование отношений внутри интернет-отрасли.