Загадочное поведение лосей на трассе: карельские спасатели в борьбе с необычным явлением

Карельские спасатели столкнулись с необычным явлением: лоси, обеспокоенно бегающие по трассе "Сортавала", вызвали удивление специалистов Ладожского аварийно-спасательного центра. В течение ночи они следили за этими животными, пытаясь разгадать причины их странного поведения.
В поселке Куркиёки наблюдались два перепуганных лося, которые бродили вдоль трассы "Сортавала". Причина их беспокойства так и осталась загадкой для спасателей, несмотря на внимательное наблюдение в течение ночи. Всего за это время трассу пересекло семь лосей. Об этом сообщает karelinform.ru.
"Темп движения высокий. Было обследована территория от поселка Куркиёки до поселка Терву на предмет лесных возгораний и задымленности, замечаний нет. Машин в лесу, предположительно охотников, не обнаружено", — сообщили спасатели.
Утром также был зафиксирован случай, когда еще один лось перебегал трассу. Спасатели обещают оставаться на чеку и поддерживать контроль над ситуацией до полного выяснения обстоятельств.
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