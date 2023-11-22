Загадочное поведение лосей на трассе: карельские спасатели в борьбе с необычным явлением

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад

Карельские спасатели столкнулись с необычным явлением: лоси, обеспокоенно бегающие по трассе "Сортавала", вызвали удивление специалистов Ладожского аварийно-спасательного центра. В течение ночи они следили за этими животными, пытаясь разгадать причины их странного поведения.

Фото: openverse by YellowstoneNPS is licensed under Общественное достояние

В поселке Куркиёки наблюдались два перепуганных лося, которые бродили вдоль трассы "Сортавала". Причина их беспокойства так и осталась загадкой для спасателей, несмотря на внимательное наблюдение в течение ночи. Всего за это время трассу пересекло семь лосей. Об этом сообщает karelinform.ru.

"Темп движения высокий. Было обследована территория от поселка Куркиёки до поселка Терву на предмет лесных возгораний и задымленности, замечаний нет. Машин в лесу, предположительно охотников, не обнаружено", — сообщили спасатели.

Утром также был зафиксирован случай, когда еще один лось перебегал трассу. Спасатели обещают оставаться на чеку и поддерживать контроль над ситуацией до полного выяснения обстоятельств.

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