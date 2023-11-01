Небензя: Россия понимает цену крокодиловых слез Запада по Украине

0:43 Your browser does not support the audio element. Россия

"Прекрасно понимаем истинную цену ваших усилий и крокодиловых слез, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия. Зато это теперь прекрасно понимают на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке", - такие слова адресовал дипломат коллегам из США на заседании Совбеза.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Также Василий Небензя спросил, почему Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, но не получил ответа.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник сделал заявление в эфире "Соловьев Live", что развитие конфликтов на Украине и Ближнем Востоке выгодна США.

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