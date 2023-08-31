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Одноклассники комиксами адаптируют детей к школе

2:30
Россия

Социальная сеть "Одноклассник и фонд "Арифметика добра" выпустили комиксы с советами по подготовке и адаптации детей к новой школе.

Одноклассники комиксами адаптируют детей к школе
Фото: Правда.ру

К началу учебного года они запустили мини-приложение, посвященное адаптации детей к новой школе. В нём собраны советы психологов, оформленные в виде комиксов со школьниками в главной роли. Благодаря проекту родители узнают, как лучше поддержать ребёнка и помочь ему в новой обстановке.

Яркие иллюстрации погружают пользователей в ситуации, с которыми часто сталкиваются новички, — от выбора подходящей одежды, до чувства одиночества. Комикс разделен на три части — для родителей школьников младших, средних и старших классов. Например, среди частых проблем, с которыми сталкиваются младшеклассники, встречается сложность с запоминанием имен новых людей. Школьникам средней ступени важно помочь правильно выбрать дресс-код. Старшеклассники, в свою очередь, могут прогуливать уроки из-за того, что у них не сложились отношения с преподавателем или произошла другая конфликтная ситуация.

Каждый комикс — это практическая рекомендация от психологов фонда "Арифметика добра". Разделами комикса пользователи могут поделиться на своей странице в ОК.

"Переход в новую школу — это довольно частое явление. Он может произойти из-за переезда или желания подобрать учебное заведение с уклоном на конкретные предметы. Новичку нужно привыкать к новым учителям и одноклассникам, а также приспособиться к условиям в учебном заведении. Эти обстоятельства вызывают тревогу и страх. Без помощи родителей здесь не обойтись, ведь именно они — самая надежная опора для ребенка. Надеемся, что благодаря советам психологов, встроенным в комиксы, преодолеть трудности будет проще, а новая школа как можно быстрее станет ребенку в радость", — рассказывает руководитель направления стратегических партнерств ОК Андрей Берёзкин.

Помимо советов в комиксе, в официальной группе "Социальные проекты" ОК также будет опубликована серия других рекомендаций от экспертов фонда. Среди них советы о том, как помочь адаптироваться к новой школе детям из приёмных семей, что делать, если в новой школе начались трудности, а также лайфхаки о родительской поддержке.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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