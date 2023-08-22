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Путин: средняя продолжительность жизни россиян сейчас 73 года

1:05
Россия

По заявлению Президента России Владимира Путина на совещании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян в 2023 году превысила 73 года, возвращаясь к уровню до пандемии, пишет Lenta. ru.

Путин: средняя продолжительность жизни россиян сейчас 73 года
Фото: "2014 Wladimir Putin und Heinz Fischer (14497760975)" by Gregor Tatschl from Österreich is licensed under CC BY-SA 2.0.

В своем выступлении он подчеркнул, что демографическая ситуация в стране остается сложной, так как количество новорождённых в России остается ниже уровня 2022 года. Президент выразил необходимость принятия дополнительных мер для поддержки демографической ситуации.

В марте Росстат объявил о значительном росте средней продолжительности жизни. За 2022 год она увеличилась на 2,66 года и достигла 72,76 года, что сравнимо с показателями начала 1990-х годов, в то время как в 2021 году она составляла 70,1 года.

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Продолжительность Жизни в России по Регионам
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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