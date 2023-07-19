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Жители Хакасии стали самыми трудолюбивыми в России

1:24
Россия

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выявила самый работоспособный регион России — им оказалась Хакасия, жители которой в среднем трудились 40 часов и 1 минуту в неделю. Всеми подробностями делится newkhakasiya.online

Жители Хакасии стали самыми трудолюбивыми в России
Фото: aif.by

Второе место в таком рейтинге заняла Калужская область, отстав от Хакасии лишь на одну минуту. Почётную бронзу забирает Владимирский регион (39 ч. 49 мин), дальше за ним следуют Челябинская (39 ч. 31 мин.) и Калининградская (39 ч. 30 мин.) области.

Во всех вышеуказанных регионах нет проблем с безработицей и самим процессом трудоустройства. Однако заработные платы не доходят и до среднего показателя.

Этакими "бездельниками" среди российских регионов оказались Республика Алтай (35 ч. 3 мин.), Камчатский край (36 ч. 2 мин.), Ненецкий автономный округ (36 ч. 6 мин.), Бурятия (36 ч. 13 мин.) и Карелия (36 ч. 45 мин.).

В общей сложности первый квартал 2023 года, по данным FinExpertiza, расценивается в среднем на 38,5 часов работы в неделю.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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