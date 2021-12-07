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Японские учёные нашли способ за 10 минут повысить работоспособность мозга

Эврика

Группа учёных из университета Цукуба (Япония) обнаружили, что 10-минутный лёгкий бег трусцой может не только улучшить настроение, но и повысить функционирование мозга.

Японские учёные нашли способ за 10 минут повысить работоспособность мозга

Как поясняется в статье, опубликованной в журнале Nature, это упражнение увеличивает кровоток в различных областях двусторонней префронтальной коры — части мозга, которая контролирует настроение и интеллектуальную производительность.

"Учитывая контроль, необходимый для координации баланса, движения во время бега, логично, что в префронтальной коре происходит повышенная нейронная активация, а другие функции этой зоны выигрывают от увеличения ресурсов мозга", — пояснил профессор Хидеаки Соя.

Чтобы проверить свои гипотезы, исследователи применили знаменитый тест Stroop, который используется для оценки того, насколько устойчив субъект к вмешательству между вербальной и визуальной информацией. Наиболее известная часть теста основана на чтении слов, обозначающих один цвет, но написанных другим: человек должен не автоматически воспринимать текст, а правильно назвать цвет, которым написаны слова.

Результаты теста показали, что после 10 минут бега в умеренном темпе испытуемым потребовалось меньше времени, чтобы дать правильный ответ. Они оказались менее восприимчивы к помехам. Кроме того, после пробежки участники заявили, что у них лучшее настроение.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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