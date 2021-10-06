Кориандр сделает вас умнее и здоровее

Кориандр — это больше, чем ароматная специя. Просто о его пользе для здоровья мало, кто знает, утверждают эксперты портала University Health News.

Как следует из опубликованного материала, на самом деле кориандр на протяжении многих веков хранился и использовался не только на кухне, но и в практике лекарей. Причём, все части растения — семена, листья, стебли, эфирное масло и корни — обладают необычайными целебными свойствами.

Польза кориандра для здоровья

Кориандр является природным антиоксидантом и помогает уменьшить окислительный стресс в организме и избавиться от свободных радикалов. Это делает его отличным инструментом для борьбы с раком и его профилактики.

В дополнение к очистке организма от повреждающих свободных радикалов, он помогает защитить и сохранить целостность ДНК, что сохраняет тело здоровым вплоть до клеточного уровня.

Было обнаружено, что стебли и листья кориандра помогают лечить диабет, снижая уровень сахара в крови и стабилизируя уровень глюкозы.

Было также показано, что экстракт кориандра снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов.

Это мощное противогрибковое и противомикробное средство, позволяющее растению предотвращать болезни и инфекции.

Кориандр может защитить от отравлений тяжелыми металлами благодаря своей впечатляющей детоксикационной способности.

Некоторые ученые утверждают, что листья кориандра улучшают работу мозга и память.

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